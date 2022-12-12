Российский военный рассказал о спасении летчиков в зоне спецоперации

Российский военный рассказал о работе поисково-спасательной службы ВКС в зоне СВО

Экипаж поисково-спасательной службы (ПСС) армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости представитель службы.

Он пояснил, что вертолет ПСС сопровождает ударные самолеты и вертолеты во время каждого вылета. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому "свистку" летим, забираем летчиков и на базу», — сказал спасатель.

Также, по его словам, поисково-спасательные группы могут эвакуировать не только сбитых пилотов, но и раненых бойцов с передовой. Еще одной сложностью он назвал то, что зачастую забирать летчиков придется непосредственно с поля боя. «Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где "жарко"», — отметил он.

В сентябре Министерство обороны России показало совместную работу ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. «Летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал», — отметили в сообщении. В военном ведомстве добавили, что подлет в зону боевого применения совершают на предельно малой высоте. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

В августе на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Антон Листопад. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.