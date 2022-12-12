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13:17, 12 декабря 2022Моя страна

В Красноярске пройдет Зимний Суриковский фестиваль

В Красноярске пройдет Суриковский фестиваль в честь 175-летия со дня рождения художника

Изображение: Администрация г. Красноярска

В Красноярске пройдет Зимний Суриковский фестиваль в честь 175-летия со дня рождения известного художника Василия Сурикова. Об этом сообщает Sibnovosti.

Фестиваль будет проходить с 12 по 24 января. Даты празднования выбраны неслучайно: Василий Суриков родился 12 января по старому стилю или 24 января по новому. По словам руководителя главного управления культуры Любови Сахаровой, гостей фестиваля ожидает насыщенная программа, которая пока разрабатывается. Вскоре начнется продажа билетов.

Это уже 17-й фестиваль, который состоится в Красноярске в честь знаменитого земляка. В прошлом году для гостей был организован литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный»: актеры проекта «Театр на крыше» исполнили отрывки из книги внучки художника — известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской.

В конце ноября стало известно, что в Красноярске планируют отремонтировать флигель и амбар музея-усадьбы Василия Сурикова. Флигель усадьбы был построен в 1900-х годах. Сам музей-усадьбу открыли в Красноярске в 1948 году. В музее хранятся около 90 работ живописца, а также его письма и личные вещи.

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Алина Гончарова
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