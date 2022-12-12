Россиянин выбросил с 17-го этажа мешавшую ему лаем таксу соседа и попал на видео

Житель Новосибирска выбросил с 17-го этажа таксу соседа, мешавшую ему лаем по ночам

Житель Новосибирска выбросил с балкона 17-го этажа таксу, которая своим лаем мешала ему спать. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На записи с установленной возле подъезда камеры слышно скулящую собаку, а спустя пару секунд животное с глухим ударом подает на землю. Через некоторое время из подъезда выходит мужчина, который берет мертвую таксу и уносит в неизвестном направлении.

Как рассказала автор поста, хозяин собаки периодически отсутствует по ночам дома, и животное в такие моменты начинает выть. Соседи вызывали полицию, но ей не удавалось застать россиянина дома. По словам женщины, один из местных жителей решил самостоятельно поговорить с владельцем животного и в ходе начавшегося между ними конфликта выбросил таксу с 17-го этажа.

Горожанка также сообщила, что на убийцу собаки написали заявление в полицию. Кроме того, в правоохранительные органы были переданы все имеющиеся в распоряжении жителей дома видеозаписи.

Ранее пьяный житель села Верхний Услон Республики Татарстан поймал местную дворняжку, затащил ее в подъезд общежития, в котором проживал, и расчленил у дверей собственной квартиры. Останки собаки он выбросил в подвал. Объяснить мотивы своего поступка полиции россиянин не смог.