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19:55, 12 декабря 2022Россия

Под грудой мусора в квартире покончившего с собой москвича нашли еще один труп

В Москве в квартире покончившего с собой пенсионера нашли тело его жены

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Москве полицейские нашли под грудой мусора в квартире покончившего с собой пенсионера еще один труп. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, тело 70-летнего мужчины обнаружили прохожие на улице Бутырская. Прибывшие на место полицейские решили осмотреть квартиру погибшего. Разобрав завалы мусора, они обнаружили на кухне разлагающийся труп 85-летней супруги москвича. Причина ее смерти не уточняется.

Как пишет портал, россияне прожили вместе более десяти лет. До пенсии умершая женщина работала в институте военного значения, а мужчина был программистом. Супруги страдали синдромом Плюшкина и носили в квартиру с помойки различный хлам, на что их соседи жаловались участковому.

Ранее на кладбище в Москве нашли тело 60-летнего бизнесмена. Мужчина умер на могиле своей жены, скончавшейся от коронавируса в мае 2020 года. Как стало известно, уроженец Армении практически каждый день посещал место захоронения своей супруги.

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Константин Лысяков
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