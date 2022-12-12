Меган Маркл рассказала о жизни с принцем Гарри в палатке без туалета

После двух свиданий с принцем Гарри Меган Маркл стала жить в его палатке без туалета

Меган Маркл согласилась поехать в Африку с принцем Гарри после всего двух свиданий. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

Принц Гарри пригласил Меган Маркл в Ботсвану летом 2016 года. По его словам, это был шанс получше узнать друг друга, пока сведения об их отношениях не просочились в прессу. «Я был поражен, что она ответила "да", — вспоминает Гарри. — Она видела-то меня всего два раза. И теперь едет со мной в Ботсвану, чтобы пять дней жить в палатке».

По словам Меган, до Ботсваны они не виделись целый месяц. Она понимала, что есть риск. Если бы они не сошлись характерами, бежать было бы некуда — кругом саванна. Но в итоге опасения оказались напрасными. «Там ничто не отвлекало, — рассказывает она. — Мобильной связи нет, зеркал нет, туалета тоже нет».

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео- и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали его со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.