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14:43, 12 декабря 2022Силовые структуры

Раскрыта стоимость содержания арестантов в московских СИЗО

Замглавы ОНК Дружинина назвала стоимость содержания арестантов в московских СИЗО

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Содержание одного арестанта в столичных следственных изоляторах обходится госбюджету в 15 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости.

Правозащитница подчеркнула, что из-за затяжного следствия люди могут находиться в СИЗО годами, в то время как деньги на их содержание идут из налогов россиян. При этом затраченная сумма на арестантов оказывается больше средней пенсии по стране и прожиточного минимума.

Дружинина обратила внимание на перечень мер пресечений и видов наказаний, который позволяет суду «индивидуально подойти к любому вопросу».

24 августа во ФСИН рассказали о дефиците мест в российских СИЗО.

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Илона Палей
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