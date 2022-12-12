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17:23, 12 декабря 2022Россия

Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступил самый тяжелый период. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, в настоящее время вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение не в пользу украинских военнослужащих, добавил Кадыров.

Как отметил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, на данный момент речи о каком-либо отступлении быть не может. По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции. Помимо этого, налажено тыловое обеспечение армии, уточнил он.

Российские военные планомерно отодвигают линию фронта на территорию ВСУ, заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о широком применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) чеченскими подразделениями в зоне проведения специальной военной операции (СВО), описав работу коптеров словами «мал золотник, да дорог».

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Сергей Истомин
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