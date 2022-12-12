В ЛНР рассказали о «загнанном в подвал» украинском гражданском обществе

Экс-посол ЛНР Мирошник заявил, что украинское гражданское общество «загнано в подвал»

Преследование Украинской православной церкви (УПЦ) властями Украины и введение ими санкций против ее представителей говорит о том, что гражданское общество в республике практически подавлено. Об этом рассказал бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Это покушение на иерархов, духовных лидеров, за которыми без преувеличения стоят миллионы людей. И откровенное издевательство над этими людьми, преследование их за вероисповедание — это не только запредельный шаг со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, но и маркер того, что на Украине гражданское общество загнано не просто под плинтус, а глубоко в подвал. И оттуда практически не отсвечивает», — заявил он.

По его мнению, глава республики предпринимает соответствующие шаги для ликвидации УПЦ, которая может «сохранять еще какое-то количество адекватных людей, способных противостоять, хотя бы пассивно, диктатуре, которая сейчас выстроена на территории Украины».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о введении санкций против семи священников УПЦ. Отмечается, что соответствующие ограничения вводятся на пятилетний срок и предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины и владение земельными участками.