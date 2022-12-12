Бывший депутат раскритиковал Урганта за шутки об отце

Экс-депутат Роман Худяков раскритиковал Ивана Урганта за шутки про алкоголизм отца

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков раскритиковал телеведущего Ивана Урганта за шутки про алкоголизм его отца. В своем Telegram-канале бывший депутат выразил мнение, что такие шутки неуместны.

«Иван Ургант продолжает позорить своего отца — замечательного артиста Андрея Урганта. Когда передача, которую Иван собирался вести до глубокой старости и говорил, что это "его мечта", еще была в эфире Первого канала, он регулярно рассказывал, как выпивал его отец. И зрителям предлагалось над этим юмором посмеяться», — заявил Худяков. По его словам, телеведущий шутит на эту тему годами.

Как утверждает экс-депутат, в очередной раз это случилось в Азербайджане, где Ургант участвовал в корпоративах группы компаний «Абрау-дюрсо». «"Пошутил", что до четырех лет его звали "Агдам", и так назвал его папа — в честь дешевого крепленого вина из СССР, из-за которого он [Иван Ургант] якобы и появился на свет (…) И ему кажется, что это смешно», — написал Худяков.

Бывший депутат добавил, что перестал смотреть шоу Урганта на Первом канале, потому что «слушать его остроты было невыносимо скучно». «Шутки на весь мир о своих отцах неуместны. Особенно если у отца есть проблема. Передайте Урганту, чье шоу никогда не вернется в эфир, — люди все помнят», — заключил он.

В июле отец Урганта ответил на критику в адрес телеведущего. «То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить», — пожаловался он. Также отец шоумена добавил, что его сын «любит родину» и намерен продолжить карьеру в России, а шоу «Вечерний Ургант», которое перестало выходить в эфир после начала спецоперации, было временно закрыто по независящим от телеведущего причинам.