В США допустили скатывание в рецессию

Министр финансов США Йелен допустила рецессию в 2023 году

Экономика США в 2023 году может скатиться в рецессию, допустила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом она рассказала в недавнем интервью CBS.

Она признала, что риск рецессии присутствует, но это не то, что необходимо для снижения инфляции. «Был всплеск найма, люди возвращались на работу. Чтобы снизить инфляцию и из-за того, что почти каждый, кто хочет работать, получил работу, рост должен замедлиться», — констатировала Йелен. В целом она указала, что риск рецессии присутствует всегда, а американская экономика все еще подвержена шоковым воздействиям. При этом, по ее словам, в США очень здоровая банковская система и предпринимательский сектор.

Как показали результаты недавнего исследования Института международных финансов (Institute of International Finance), рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2 процента, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов. Такая тенденция связана с влиянием происходящего на Украине. «Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года», — отметили аналитики, которые предсказывают серьезный откат экономики до уровней финансового кризиса.