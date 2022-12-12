Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:39, 12 декабря 2022Экономика

В США допустили скатывание в рецессию

Министр финансов США Йелен допустила рецессию в 2023 году

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Экономика США в 2023 году может скатиться в рецессию, допустила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом она рассказала в недавнем интервью CBS.

Она признала, что риск рецессии присутствует, но это не то, что необходимо для снижения инфляции. «Был всплеск найма, люди возвращались на работу. Чтобы снизить инфляцию и из-за того, что почти каждый, кто хочет работать, получил работу, рост должен замедлиться», — констатировала Йелен. В целом она указала, что риск рецессии присутствует всегда, а американская экономика все еще подвержена шоковым воздействиям. При этом, по ее словам, в США очень здоровая банковская система и предпринимательский сектор.

Как показали результаты недавнего исследования Института международных финансов (Institute of International Finance), рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2 процента, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов. Такая тенденция связана с влиянием происходящего на Украине. «Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года», — отметили аналитики, которые предсказывают серьезный откат экономики до уровней финансового кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава «Гознака» рассказал о возвращении пятирублевых банкнот
Москвичи вспомнили столичный 3D-кинотеатр времен СССР
Пригожин ответил на отказ хоронить погибшего в СВО заключенного в Петербурге
В США допустили скатывание в рецессию
Бут заявил о желании Грайнер пожать ему руку у трапа самолета
Вильфанд назвал срок возвращения в Москву «зимнего режима погоды»
Врач перечислила приводящие к исчезновению оргазма у женщин факторы
Двух российских подростков осудили за избиение сверстника
Зеленский рассказал о координации позиций с Байденом
Фридман не попросил помощи у России после задержания в Лондоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.