Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:35, 25 ноября 2022Экономика

Мировой экономике предсказали откат до уровня финансового кризиса 2008 года

Институт международных финансов предсказал откат мировой экономики до уровня 2008 года

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2 процента, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов (Institute of International Finance).

Такая тенденция связана с влиянием спецоперации. «Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года», — отметили аналитики, которые предсказывают серьезный откат экономики до уровней финансового кризиса.

Они также прогнозируют, что экономика стран еврозоны снизится на два процента, США — вырастет на один процент. Увеличение ВВП Латинской Америки может составить 1,2 процента в 2023 году.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной
Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье
Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»
64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта
Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства
В VK поздравят всех матерей
Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе
Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.