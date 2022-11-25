Мировой экономике предсказали откат до уровня финансового кризиса 2008 года

Институт международных финансов предсказал откат мировой экономики до уровня 2008 года

Рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2 процента, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Института международных финансов (Institute of International Finance).

Такая тенденция связана с влиянием спецоперации. «Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года», — отметили аналитики, которые предсказывают серьезный откат экономики до уровней финансового кризиса.

Они также прогнозируют, что экономика стран еврозоны снизится на два процента, США — вырастет на один процент. Увеличение ВВП Латинской Америки может составить 1,2 процента в 2023 году.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону.