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12:52, 12 декабря 2022Бывший СССР

Токаев предостерег чиновников от «путешествий в виртуальном мире»

Президент Токаев посоветовал чиновникам не увлекаться «путешествиями в виртуальном мире»

Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посоветовал сотрудникам министерств, аппарата правительства и местных администраций не увлекаться «путешествиями в виртуальном мире». Об этом глава республики высказался во время расширенного заседания правительства, передает портал Zakon.kz.

Он отметил, что соцсети «стали хорошей площадкой для диалога власти и общества», однако при этом подчеркнул, что они не являются единственным вариантом взаимодействия. «Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества», — добавил Токаев.

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Президент указал на то, что ленты соцсетей имеют мало общего с действительностью и «реальными чаяниями народа», и напомнил чиновникам, что наказание придется получать в реальном мире.

«Виртуальный мир тем опасен, что порождает иллюзии и заблуждения. Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение. Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан», — заявил глава государства.

Ранее Токаев сообщил о саботаже политики президента со стороны местных властей. «Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ», — посетовал политик.

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Георгий Нестеров
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