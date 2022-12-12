Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 12 декабря 2022Бывший СССР

Описан порядок восстановления энергосистемы Украины

Аналитик Юшков заявил, что восстановление энергосистемы Украины может занять годы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

После окончания конфликта Украине, возможно, нужно будет пересмотреть систему энергоснабжения и восстановить ее не в новом, а измененном виде: потребуется учесть, возможно и рентабельно ли возобновление работы промышленных предприятий, сколько потребителей осталось в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Возможно, восстанавливать энергетическую инфраструктуру будет целесообразно не в прежнем виде, а потребуется провести аудит, — допустил Юшков. — Нужно будет смотреть, вернется ли промышленное производство, появятся ли рынки сбыта для предприятий. Ведь, если не вернется прежний спрос, то и восстанавливать инфраструктуру в прежнем объеме смысла не будет».

Также, по словам аналитика, потребуется выяснить, какое число населения вернется в страну, какой объем потребления будет в частном секторе, в городах.

«Важным окажется и вопрос цен на энергоносители. Если потребуется покупать газ по европейским ценам, то металлургические предприятия, например, окажутся нерентабельными — их достаточно в Европе, — объяснил Юшков. — Ну а сроки полноценного восстановления энергетической инфраструктуры будут исчисляться годами. И большой вопрос — какой окажется эта инфраструктура».

Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В российской шахте произошел обвал грунта
Появились подробности о начале пожара в ТЦ в Балашихе
Российский ребенок два часа прождал скорую и умер на руках у матери
Названа вызывающая облысение еда
Apple помогут уйти из Китая
Токаев предостерег чиновников от «путешествий в виртуальном мире»
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Французы раскритиковали мэра Парижа за слова о причине конфликта на Украине
В ЛДПР раскрыли подробности вступления Виктора Бута в партию
Показавший 18 карточек в матче Аргентины и Нидерландов судья отстранен от ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.