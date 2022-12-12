Описан порядок восстановления энергосистемы Украины

Аналитик Юшков заявил, что восстановление энергосистемы Украины может занять годы

После окончания конфликта Украине, возможно, нужно будет пересмотреть систему энергоснабжения и восстановить ее не в новом, а измененном виде: потребуется учесть, возможно и рентабельно ли возобновление работы промышленных предприятий, сколько потребителей осталось в стране. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Возможно, восстанавливать энергетическую инфраструктуру будет целесообразно не в прежнем виде, а потребуется провести аудит, — допустил Юшков. — Нужно будет смотреть, вернется ли промышленное производство, появятся ли рынки сбыта для предприятий. Ведь, если не вернется прежний спрос, то и восстанавливать инфраструктуру в прежнем объеме смысла не будет».

Также, по словам аналитика, потребуется выяснить, какое число населения вернется в страну, какой объем потребления будет в частном секторе, в городах.

«Важным окажется и вопрос цен на энергоносители. Если потребуется покупать газ по европейским ценам, то металлургические предприятия, например, окажутся нерентабельными — их достаточно в Европе, — объяснил Юшков. — Ну а сроки полноценного восстановления энергетической инфраструктуры будут исчисляться годами. И большой вопрос — какой окажется эта инфраструктура».

Ранее стало известно, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джо Байденом глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.