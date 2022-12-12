Диетолог назвала способствующие росту «живота Деда Мороза» продукты

Eat This, Not That!: диетолог Гарсиа назвала любовь к гоголю-моголю опасной для фигуры

Чтобы не отрастить живот, как у Деда Мороза, во время новогодних праздников, лучше отказаться от печенья, считает диетолог Бланка Гарсиа. Она назвала способствующие росту живота и вредящие фигуре праздничные продукты в материале для Eat This, Not That!

Первым в списке оказался опасный для талии сладкий гоголь-моголь. Обычно для его приготовления используют сырые яйца, сахар и различные специи. В блюдо также можно добавлять хлеб, печенье, сливки и даже алкоголь. «Одна чашка гоголь-моголя содержит от 250 до 300 килокалорий, почти столько же, сколько целая закуска», — объяснила Гарсиа.

Диетолог пошутила, что в праздники она превращается в поглотителя печенья, которое пагубно влияет на талию. «Рафинированный сахар, содержащийся в печенье, повышает уровень сахара в крови. Когда сахара слишком много, организм переводит его в печень, где он преобразуется и откладывается в виде жира», — предупредила специалист и пошутила, что Санта Клаус отрастил большой живот именно из-за любви к печенью.

Гарсиа обратилась и к любителям рождественского пудинга, для приготовления которого используется масло, сахар, мука, панировочные сухари и алкоголь. Она убеждена, что если увлечься употреблением пудинга, можно приобрести лишние сантиметры на талии. Диетолог предложила не исключать его из меню полностью, но постараться ограничиться небольшой порцией.

В заключение специалист обратила внимание на различные картофельные запеканки — как сладкие, так и мясные. Такое блюдо может содержать много жиров и углеводов, избыток которых плохо отражается как на внешнем виде, так и на самочувствии. «Чтобы избежать появления жира на животе, съедайте небольшую порцию запеканки и добавляйте больше овощей в свою тарелку для здорового баланса», — напутствовала Гарсиа.

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