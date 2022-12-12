На территории Донецкого энергозавода произошло возгорание из-за обстрела ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о возгорании на территории энергозавода из-за обстрела ВСУ

На территории Донецкого энергозавода произошло возгорание из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«Последствия обстрела Куйбышевского района: возгорание кровли и повреждение остекления на Донецком энергозаводе», — написал он. Кроме того, под удар попала типография, в результате разрушения получило остекление. Аналогично был поврежден многоквартирный дом, добавил Кулемзин.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило об атаке бойцов ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны села Тоненькое. Уточнялось, что было выпущено 20 ракет.

10 декабря стало известно о повреждении школы в Донецке из-за ударов ВСУ. Кроме того, военнослужащие Украины атаковали планетарий в Ворошиловском районе города.