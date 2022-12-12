Зеленский примет участие в видеоконференции G7

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил, что Зеленский примет участие в конференции G7

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции глав государств G7, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит РИА Новости.

«К ней подключится украинский президент Зеленский. Ключевой темой сегодняшнего обсуждения будет дальнейшая поддержки Украины», — сказал немецкий чиновник, отметив, что конференция начнется в 16:00 (18:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») и продлится полтора часа.

Ранее Зеленский в беседе с президентом США Джозефом Байденом сообщил, что российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины.