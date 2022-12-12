Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате

Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото

Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в удобном цифровом формате. ЦФА на золото позволит получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото.

Преимущество нового финансового инструмента — быстрый и удобный процесс заключения сделки, которая совершается в информационной системе по заявке инвестора с использованием смарт-контракта без участия посредников. Инвесторы также смогут передавать активы другим пользователям платформы, что обеспечит вторичный оборот ЦФА.

«Российский рынок цифровых финансовых активов находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее, мы видим, что цифровые активы имеют большие перспективы для клиентов банка и позволяют вывести уже существующие финансовые инструменты на новый уровень. Выпуск ЦФА на золото именно сейчас — своевременная мера в меняющемся финансовом ландшафте. Золото — ликвидный инвестиционный и защитный актив, вложения в который особенно актуальны для бизнеса в сегодняшней ситуации», — говорит Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Цифровые финансовые активы — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учет и обращение осуществляются на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

ЦФА на золото — это ЦФА, удостоверяющий денежные требования, цена и объем обязательств по которому зависят от динамики цен на золото.

Смарт-контракт — это алгоритм, который позволяет автоматизировать процесс исполнения сделки на платформе без дополнительного волеизъявления сторон сделки.

В случае вашей заинтересованности в совершении сделок «ЦФА на золото», пожалуйста, обращайтесь за консультацией по телефонам 8 800 555-57-77 или 0321 (при звонке с мобильного). Подробнее о ЦФА — на сайте банка.

