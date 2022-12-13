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17:42, 13 декабря 2022Экономика

Курс евро вырос

Курс евро вырос выше 67 рублей впервые с мая

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

Курс евро в ходе торгов 13 декабря вырос выше отметки в 67 рублей впервые с мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта на максимуме достигала 67,17 рубля. Курс доллара, в свою очередь, превысил 63 рубля (максимальный уровень — 63,33 рубля).

Российская валюта в последние дни слабеет на фоне введения санкций в отношении поставок нефти из России, а также потолка цен на нее. С летних месяцев курс рубля существенно укреплялся в силу снижения спроса на иностранные валюты, обусловленного падением импорта, теперь же риски может создавать потенциальное сокращение экспорта при сохранении ситуации с ввозом товаров в страну.

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Платон Щукин
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