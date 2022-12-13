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17:51, 13 декабря 2022Моя страна

На Алтае поддержат производство российских фильмов

В Алтайском крае кинокомпаниям возместят часть средств, потраченных на съемки в регионе

Фото: Татьяна Валько / ТАСС

Власти Алтайского края создали кинокомиссию, которая будет оказывать поддержку и сопровождение кинокомпаниям при проведении съемок фильмов на территории региона. Об этом рассказала министр культуры края Елена Безрукова, пишет ТАСС.

Безрукова считает, что в России есть потребность в производстве «хорошего отечественного кино, в том числе в том, чтобы это кино снималось не только в Москве, но и в регионах». Министр отметила, что специально для этих целей Алтайский край внедряет кинокомиссию и систему возмещения части средств, потраченных на съемки фильма.

«Есть и финансовый аспект. После того, как комиссия примет решение о том, что фильм хороший, качественный, показывает туристическую или иную привлекательность Алтайского края, то кинолента будет поддержана. Потом проводится финансовая экспертиза, и принимается решение — часть затрат возместить», — объяснила действие системы Безрукова.

Министр уточнила, что члены кинокомиссии расскажут съемочным группам о подходящих локациях в регионе, помогут в аренде оборудования, получении согласований и административных разрешений, организации логистики и кастинге актеров.

Ранее в ноябре в республике Алтай нашли природную зону, напоминающую ландшафты Чукотки. Похожее место находится в южной части Алтайского заповедника, в районе озера Джулукуль. В этом районе также располагается так называемая «мамонтовая степь», в которой обитали мамонты.

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Дарья Рыбак
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