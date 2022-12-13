Задержание ФСБ собиравшегося воевать за Украину жителя Абакана попало на видео

ФСБ показала задержание собиравшегося вступить в ВСУ и воевать за Украину жителя Абакана

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Абакана, собиравшегося вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать на стороне противника. Запись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видны бойцы спецназа, надевающие наручники на мужчину.

Ранее 13 декабря ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на госизмену в отношении абаканца. Он также ранее привлекался к ответственности за вандализм.

60-летнего Игоря Покусина задержали в аэропорту Красноярска еще 24 июля, но фигурантом дела он стал спустя полгода, уточняет Baza. Он собирался улететь в Астану, а оттуда через Молдавию перебраться на Украину.