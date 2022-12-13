ФСБ задержала собиравшегося воевать за Украину россиянина

ФСБ России: житель Абакана, пытавшийся вступить в ВСУ, задержан за покушение на госизмену

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в покушении на совершение госизмены жителя Абакана республики Хакасия. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Мужчину задержали в аэропорту Красноярска при попытке выехать из страны. Спецслужбы установили, что россиянин собирался вступить в Вооруженные силы Украины и участвовать в боевых действиях на стороне противника. Возбуждено уголовное дело.

Абаканец ранее был привлечен к уголовной ответственности за вандализм, совершенный им на административных зданиях органов власти.

14 сентября сообщалось о задержании ФСБ жителя Владивостока по подозрению в госизмене. Он занимался сбором секретных сведений для военной разведки Украины. Мужчина передавал данные о военных объектах Приморья. Он совершил госизмену в форме шпионажа, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, отметили в ФСБ.