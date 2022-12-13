Редкий сокол-балобан из Сибири выжил в дикой природе и улетел в Монголию

Выпущенный в природу сибирскими учеными сокол-балобан по имени Скиф улетел в Монголию

Алтайский балабан уникального темного окраса, ранее выпущенный в природу орнитологами из сибирского питомника, выжил в природе и улетел в Монголию. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы.

На птице по имени Скиф закреплен специальный передатчик, который отправляет российским ученым данные о его перемещении. С помощью устройства специалисты могут следить за судьбой выпущенных в природу балобанов, определять угрозы и искать пути спасения редких соколов.

Отмечается, что летом 2022 года сибирские орнитологи выпустили в дикую природу еще четырех маленьких балобанов, однако трое их них погибли. Двух редких птиц убил филин, еще один сокол найден мертвым с признаками обезвоживания, а связь с четвертым пропала. Эксперты не исключают, что молодая птица могла попасть в руки браконьеров или погибнуть вне зоны действия связи.

По словам руководителя Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игоря Карякина, за последние пять лет специалисты фиксировали гибель почти всех балобанов, помеченных GPS-передатчиками и выпущенных на волю в Сибири. Он пояснил, что главную угрозу для редких соколов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, представляют браконьеры, линии электропередач и хищники. При этом Карякин подчеркнул, что в последние годы ученые наблюдают положительную динамику: некоторые молодые птицы, появившиеся на свет в Сибири, выживают и возвращаются в родной край. Так, в 2021 и 2022 годах фотоловушки зафиксировали двух птиц, родившихся в России. Карякин отметил, что балобаны вернулись и приступили к размножению.

Ранее сообщалось, что уральские орнитологи подкинут в лес маленьких балобанов, чтобы спасти краснокнижных птиц от вымирания. Специалисты рассчитывают подбросить в леса около 20 птенцов. Питомник также ищет волонтеров, которые будут наблюдать за балобанами и помогут им адаптироваться.