Американцев возмутило обещание Байдена по инфляции в США

Пользователей Twitter возмутило обещание Байдена об инфляции и снижении цен в США

Американских пользователей Twitter возмутило заявление президента США Джо Байдена об инфляции и его обещание о снижении цен в стране к концу 2023 года.

Глава Белого дома опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой отвечал на вопросы об экономической ситуации в Соединенных Штатах. Он озаглавил его как «Хорошие новости с экономического фронта».

Комментаторы напомнили главе государства, что цены растут, как и инфляция. «Люди по-прежнему сомневаются в экономике, что бы ни говорили эксперты. Вещи дорожают, и ваш доллар уже не так значим, как раньше», — написал @JohnRage17.

Пользователь @BennyFred заявил, что озвученные Байденом новости не являются хорошими. «Инфляция по-прежнему более четырех процентов — это плохие, плохие, очень плохие новости», — подчеркнул он.

«Просто любопытно, а не могли бы вы уточнить, в каких секторах наблюдается более низкая инфляция? Я спрашиваю только потому, что замечаю, что телевизоры, DVD-плееры, электроника дешевеют, но я не покупаю их каждую неделю. Я покупаю продукты и предметы первой необходимости каждую неделю, и они продолжают расти в цене», — задал вопрос @KolozsyShawn.

Некоторые пользователи отреагировали на слова американского лидера достаточно резко. «Инфляция по-прежнему растет. Это не то, что нужно праздновать. Уход Байдена в отставку станет поводом для празднования», — заявил @Stoltz13.

Комментатор @gwfcbayern выразил мнение, что текущие проблемы связаны с деятельностью администрации президента США. «Джо разрушил экономику, создал массовую инфляцию и сделал бензин недоступным для многих людей», — указал он.

В начале декабря Байден сообщил, что данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев свидетельствуют от успехах в борьбе с инфляцией. При этом глава государства подчеркнул, что возвращение инфляции к норме требует времени, а также Соединенные Штаты могут столкнуться с временными «спадами» на этом пути.

