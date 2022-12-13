Развеян миф о нормальном артериальном давлении

Кардиолог Шарафеев: показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются условными

Показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются весьма условными, и к вопросу снижения незначительного превышения данных значений стоит подходить с осторожностью, предупредил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей категории Айдар Шарафеев. В ходе беседы с «Известиями» он развеял популярный миф о том, какое давление считать нормальным.

Шарафеев сообщил, параметры артериального давления могут отклоняться от эталонных значений в зависимости от возраста человека. С годами сосуды постепенно теряют эластичность из-за отложения на их стенках холестериновых бляшек. Поэтому повышение давления до 130-135 миллиметров ртутного столба и даже выше является естественным процессом.

«Существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 миллиметров, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — рассказал кардиолог. Он пояснил, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить полноценное кровоснабжение головного мозга, и попытки снизить показатели могут спровоцировать головокружение и даже ишемический инсульт.

Не менее опасно снижать повышенное давление до 120 на 80 миллиметров ртутного столба при выявленном у пациента значимом атеросклерозе артерий нижних конечностей. По словам Шарафеева, при наличии такой патологии низкое давление может спровоцировать риск нарушения кровоснабжения ног и развития некроза.

Ранее Шарафеев перечислил россиянам нетипичные признаки инфаркта миокарда. Опасная патология сердца может проявляться не только острой болью в области сердца, но и тошнотой и рвотой, предупредил он.

