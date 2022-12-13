Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:10, 13 декабря 2022Забота о себе

Развеян миф о нормальном артериальном давлении

Кардиолог Шарафеев: показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются условными

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

Показатели нормы артериального давления 120 на 80 являются весьма условными, и к вопросу снижения незначительного превышения данных значений стоит подходить с осторожностью, предупредил доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей категории Айдар Шарафеев. В ходе беседы с «Известиями» он развеял популярный миф о том, какое давление считать нормальным.

Шарафеев сообщил, параметры артериального давления могут отклоняться от эталонных значений в зависимости от возраста человека. С годами сосуды постепенно теряют эластичность из-за отложения на их стенках холестериновых бляшек. Поэтому повышение давления до 130-135 миллиметров ртутного столба и даже выше является естественным процессом.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
Сустав без проблем Как победить ревматизм
Сустав без проблемКак победить ревматизм
14 ноября 2016

«Существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 миллиметров, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов», — рассказал кардиолог. Он пояснил, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить полноценное кровоснабжение головного мозга, и попытки снизить показатели могут спровоцировать головокружение и даже ишемический инсульт.

Не менее опасно снижать повышенное давление до 120 на 80 миллиметров ртутного столба при выявленном у пациента значимом атеросклерозе артерий нижних конечностей. По словам Шарафеева, при наличии такой патологии низкое давление может спровоцировать риск нарушения кровоснабжения ног и развития некроза.

Ранее Шарафеев перечислил россиянам нетипичные признаки инфаркта миокарда. Опасная патология сердца может проявляться не только острой болью в области сердца, но и тошнотой и рвотой, предупредил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области
В Венгрии допустили изменение газовых контрактов с Россией
Развеян миф о нормальном артериальном давлении
Нидерланды заявили о необходимости удвоить усилия по поставкам оружия Украине
Опубликован трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные»
Мужчина ограбил банк и магазин от скуки
В России допустили изменение контрактов по поставкам газа из-за потолка цен
Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране
Ценам на жилье в Москве предрекли возвращение в 2020 год
Россиян лишат призов в розыгрыше самого популярного YouTube-блогера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.