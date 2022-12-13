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15:49, 13 декабря 2022Моя страна

В Тюмени впервые пройдет Сибирский фестиваль ковра

Сибирский фестиваль ковра впервые пройдет в Тюмени с 15 по 25 декабря

Фото: Правительство Тюменской области

В Тюмени с 15 по 25 декабря впервые пройдет Сибирский фестиваль ковра. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Тюменской области.

«Сибирский ковер — культурное достояние региона. Нашим мастерам удалось сохранить технологию ручного ковроткачества, появившуюся в XVIII веке», — говорится в публикации.

Гостей ждут образовательные, творческие и спортивные мероприятия. Их также научат создавать ковры самостоятельно, расскажут об их истории и объяснят, как правильно выхлопывать самотканое изделие в формате игровой зарядки.

Ранее сообщалось, что в Красноярске с 12 по 24 января будет проходить Зимний Суриковский фестиваль в честь 175-летия со дня рождения художника Василия Сурикова. Даты празднования выбраны неслучайно: Суриков родился 12 января по старому стилю, или 24 января по новому. Программа пока разрабатывается, но организаторы обещают, что она будет насыщенной.

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Сергей Истомин
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