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00:09, 13 декабря 2022Культура

Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок второй части «Дюны»

Актер Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок второй части фильма «Дюна» Дени Вильнева
Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе. Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Тимоти Шаламе, сыгравший роль Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнева, сообщил о завершении съемок второй части кинокартины. Об этом актер написал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Съемки стартовали в июле 2022 года. Они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.
В общей сложности съемочный процесс продлился около пяти месяцев.

«Дюна 2» расскажет о приключениях главного героя Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. В фильме также сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Премьера сиквела состоится 3 октября 2023 года.

Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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Марина Совина
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