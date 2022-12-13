Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок второй части «Дюны»

Актер Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок второй части фильма «Дюна» Дени Вильнева

Актер Тимоти Шаламе, сыгравший роль Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнева, сообщил о завершении съемок второй части кинокартины. Об этом актер написал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Съемки стартовали в июле 2022 года. Они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

В общей сложности съемочный процесс продлился около пяти месяцев.

«Дюна 2» расскажет о приключениях главного героя Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. В фильме также сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Премьера сиквела состоится 3 октября 2023 года.

Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.