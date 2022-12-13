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13:21, 13 декабря 2022Мир

Китай направил 18 ядерных бомбардировщиков в зону ПВО Тайваня

Insider Paper: Китай направил 18 ядерных бомбардировщиков в зону ПВО Тайваня

Фото: Alert5 / Wikimedia

Китай направил в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки. Об этом пишет издание Insider Paper со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Тайваньские военные сообщают, что китайские дальние бомбардировщики H-6 выдвинулись в составе авиагруппы из 21 самолета. За минувшие сутки ВВС КНР вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня, которая, как указывает Insider Paper, частично пересекается с зоной ПВО Китая и охватывает часть материка.

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Автор материала отмечает, что заявление Тайбэя о появлении китайских самолетов последовало через несколько дней после того, как Пекин наложил санкции на тайваньский импорт в Китай. Запрет коснулся продуктов питания и алкоголя из Тайваня.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай готовит новые предлоги для отработки будущей атаки на остров после массовых военных учений.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

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Глеб Бажуткин
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