Insider Paper: Китай направил 18 ядерных бомбардировщиков в зону ПВО Тайваня

Китай направил в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 стратегических бомбардировщиков, несущих ядерные боеголовки. Об этом пишет издание Insider Paper со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Тайваньские военные сообщают, что китайские дальние бомбардировщики H-6 выдвинулись в составе авиагруппы из 21 самолета. За минувшие сутки ВВС КНР вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня, которая, как указывает Insider Paper, частично пересекается с зоной ПВО Китая и охватывает часть материка.

Автор материала отмечает, что заявление Тайбэя о появлении китайских самолетов последовало через несколько дней после того, как Пекин наложил санкции на тайваньский импорт в Китай. Запрет коснулся продуктов питания и алкоголя из Тайваня.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай готовит новые предлоги для отработки будущей атаки на остров после массовых военных учений.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.