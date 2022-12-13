Пешком обогнувший Землю россиянин устроился работать курьером

Обогнувший Землю пешком петербуржец Сергей Лукьянов устроился работать курьером в аптеку

Петербуржец Сергей Лукьянов, который обогнул Землю пешком за два года, теперь работает курьером в аптеке. Об адаптации к новой жизни после кругосветного путешествия он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

Как сообщает издание, ежедневно россиянин преодолевает расстояние в 15-20 километров благодаря новой работе, на которую он устроился после кругосветки. «Я работаю курьером в аптеке. Из транспорта использую только метро. По сути, заказы разношу, занимаясь спортивной ходьбой. Я бы и просто так ею занимался, а тут мне еще и платят», –– рассказал Лукьянов.

Кроме того, петербуржец отметил, что занимается спортивной ходьбой, плавает в бассейне и тренируется в зале, поэтому на здоровье не жалуется. Он также поделился планами на будущие путешествия, признавшись, что пока к ним не готов. По его словам, теперь надо взять более грандиозную цель, чем кругосветное путешествие. При этом Лукьянов не отрицает, что может отправиться в поход до Северного полюса, если кто-нибудь поспорит с ним на деньги.

В 2017 году петербуржец Сергей Лукьянов завершил кругосветное путешествие, большую часть которого он преодолел пешком. На это у него ушло почти два года и около миллиона рублей. Свой путь он начал в Северной столице 1 апреля 2015 года. Финишировал путешественник в субботу, 4 февраля 2017 года. За время кругосветки россиянин посетил 21 страну и прошел 23 тысячи километров, посетил три части света, пережил сложную операцию и ограбление, после чего смог благополучно добраться до родного города.