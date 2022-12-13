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19:11, 13 декабря 2022Из жизни

Олень спрятался от собак у банкоматов и попал на видео

Daily News and Analysis: в Индии олень убежал от собак и попал в павильон для банкоматов

В индийском штате Гуджарат олень убежал от стаи преследующих его собак и оказался в павильоне для банкоматов. Об этом сообщает Daily News and Analysis.

Местные жители сняли спрятавшегося в павильоне оленя на видео. На кадрах видно, как животное бьется о стены помещения, пытаясь найти выход. Напуганный олень не мог выбраться из павильона самостоятельно. Вскоре после того, как животное попало в ловушку, сотрудники департамента лесного хозяйства поймали и выпустили его в лес.

Ранее сообщалось, что в США олень через окно ворвался в магазин одежды и распугал сотрудников и посетителей. Рядом с магазином находились трое мужчин, они поспешили выручить оленя.

Алиса Удовик
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