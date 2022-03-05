Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей

В Вирджинии, США, олень через окно ворвался в магазин одежды и распугал сотрудников и посетителей. Новость об этом появилась на сайте телеканала WDBJ.

По словам представительницы семьи владельцев магазина Либби Смолл, во вторник, 1 марта, сотрудники сообщили, что олень выбил стекло и попал внутрь помещения. Животное билось о зеркало в попытке выйти. «Мы шутили, что зверь просто хотел купить пару сережек и не смог сам открыть дверь», — отметила Смолл.

Рядом с магазином находились трое мужчин, они поспешили выручить оленя. С помощью зеркала они вывели испуганное животное из помещения. Никто из сотрудников и покупателей не пострадал.

Теперь владельцы ищут спасителей животного, чтобы их поблагодарить.

Ранее сообщалось, что в американском городе Барабу, штат Висконсин, сотрудница супермаркета Walmart задержала пришедшего в магазин оленя и попала на видео. После животное отпустили, и никто из людей не пострадал.

