Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей

В США олень ворвался в магазин одежды и бился о зеркало в попытке выйти

В Вирджинии, США, олень через окно ворвался в магазин одежды и распугал сотрудников и посетителей. Новость об этом появилась на сайте телеканала WDBJ.

По словам представительницы семьи владельцев магазина Либби Смолл, во вторник, 1 марта, сотрудники сообщили, что олень выбил стекло и попал внутрь помещения. Животное билось о зеркало в попытке выйти. «Мы шутили, что зверь просто хотел купить пару сережек и не смог сам открыть дверь», — отметила Смолл.

Рядом с магазином находились трое мужчин, они поспешили выручить оленя. С помощью зеркала они вывели испуганное животное из помещения. Никто из сотрудников и покупателей не пострадал.

Теперь владельцы ищут спасителей животного, чтобы их поблагодарить.

Ранее сообщалось, что в американском городе Барабу, штат Висконсин, сотрудница супермаркета Walmart задержала пришедшего в магазин оленя и попала на видео. После животное отпустили, и никто из людей не пострадал.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Китай вывел на орбиту семь спутников
В Россию разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши
Китай призвал Запад к равноправному диалогу с Россией
Турция заявила об отсутствии планов введения санкций против России
В России захотели создать аналог Booking.com
Экономист высказался о возможных ограничениях против российской нефти
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.