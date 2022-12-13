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14:44, 13 декабря 2022Россия

Минобороны России рассказало о продолжении наступления на донецком направлении

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступательные действия на донецком направлении. Об этом сообщил журналистами официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российские войска при наступлении смогли отразить три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конашенков отметил, что военнослужащим ВС России удалось уничтожить несколько десятков солдат противника и несколько единиц техники.

«В результате огневого поражения уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», — сообщил он.

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Марк Леонов
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