Блогерша пришла на свадьбу в белом платье и возмутила подписчиков

Блогерша Хейли решила пойти на свадьбу в дорогом белом платье и возмутила подписчиков

Блогерша Хейли (фамилия неизвестна) решила пойти на свадьбу в качестве гостя в дорогом белом платье и удивила подписчиков. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в TikTok.

Так, в размещенном видео юзерша с никнеймом habitsofhayleigh предстала перед зрителями в белом облегающем платье длины миди, частично оголяющем ее грудь, с принтом в виде клубники. По словам героини материала, данный наряд стоит 235 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей). Девушка дополнила образ черными кожаными сапогами до колена, нанесла макияж в естественных оттенках и сделала укладку.

Видео стало вирусными и набрало более 60 тысяч просмотров. Подписчики возмутились, что инфлюэнсерша нарушила правила свадебного дресс-кода, придя на торжество в белом платье. Они отметили, что, согласно регламенту, такой цвет актуален только для невесты. «Точно нет, никуда не годится», «Может быть, разбавить белый цвет кардиганом другого оттенка или жакетом?», «Наряд жутко красивый, но на свадьбу гости не должны приходить в белом», «Очень красиво, но нет», — высказались они.

Ранее невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора. Хендерсон отметила, что юбка и рукава наряда были украшены аппликациями в виде объемных цветов, а корсет напоминал кольчугу.