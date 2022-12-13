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07:30, 13 декабря 2022Путешествия

Часто путешествующие россияне раскрыли плюсы и минусы зимнего отпуска в Египте

Авторы блога 2x2 Trip на «Яндекс.Дзен» назвали плюсом зимнего Египта низкие цены на отдых

Фото: Shutterstock

Российская пара тревел-блогеров, часто путешествующая за границей, раскрыла плюсы и минусы зимнего отпуска в Египте. Мнением они поделились в личном блоге 2x2 Trip на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественники заметили, что несмотря на небольшое количество чартеров на египетские курорты в зимний период, стоимость туров по данному направлению остается одной из самых низких на рынке. Другим преимуществом поездок в Египет в холодное время года они назвали более комфортные условия для осмотра достопримечательностей, так как «нет изнуряющей жары», а цены на экскурсионные предложения — низкие.

«Оказалось, что зимой довольно сложно сгореть, но загар ложится отлично. Очень комфортно быть на солнце, что удивительно для Египта», — добавили авторы блога.

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Минусами выбора отдыха в Египте зимой стала вероятность «ошибиться с отелем». Туристы посчитали, что отпуск в бюджетных гостиницах в теплый период «был бы гораздо комфортнее». Также они напомнили, что в низком сезоне некоторые кафе, рестораны и заведения уличного питания закрываются — особенно, по их мнению, это касается Шарм-эш-Шейха, так как «все в городе зависит от туристического сезона». Путешественники посоветовали выбирать тип питания «все включено».

«Как только солнце садится, становится холодно и приходится одевать куртки, пуховики... В бюджетных отелях это сильно ощутимо: одеяла на вес золота, кондиционеры не работают на обогрев воздуха, ночью в номерах холодно и решить этот вопрос невозможно», — назвали еще один недостаток зимнего Египта блогеры.

В ноябре российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии.

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Дарья Рыбак
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