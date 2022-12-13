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13:44, 13 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский призвал ЕС отправить миссии на украинские энергообъекты

Президент Зеленский призвал ЕС отправить миссии на объекты украинской энергоинфраструктуры

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) направить на украинские объекты критической энергоинфраструктуры специальные миссии для международного контроля. Об этом он высказался на конференции по помощи Украине в Париже, передает РИА Новости.

По мнению украинского лидера, подобные миссии Евросоюза могут стать надежным фактором в стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси пообещал в ближайшее время отправить постоянные миссии на украинские атомные электростанции (АЭС) и Запорожскую АЭС. «Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — предположил он.

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Алевтина Запольская
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