На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС

Премьер Украины Шмыгаль: глава МАГАТЭ Гросси пообещал направить постоянную миссию на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал в ближайшее время отправить на украинские атомные электростанции (АЭС) и Запорожскую АЭС постоянные миссии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegam-канале.

По его словам, в МАГАТЭ намерены направить своих независимых экспертов на Ровненскую, Хмельницкую, Южно-Украинскую и Чернобыльскую АЭС. «Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — предположил премьер.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что руководство объекта два раза в день проводит совещания с персоналом МАГАТЭ. Он также подчеркнул, что электростанция открыта для предоставления мировой общественности всей информации о ее состоянии.