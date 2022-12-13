Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 13 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС

Премьер Украины Шмыгаль: глава МАГАТЭ Гросси пообещал направить постоянную миссию на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал в ближайшее время отправить на украинские атомные электростанции (АЭС) и Запорожскую АЭС постоянные миссии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegam-канале.

По его словам, в МАГАТЭ намерены направить своих независимых экспертов на Ровненскую, Хмельницкую, Южно-Украинскую и Чернобыльскую АЭС. «Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — предположил премьер.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что руководство объекта два раза в день проводит совещания с персоналом МАГАТЭ. Он также подчеркнул, что электростанция открыта для предоставления мировой общественности всей информации о ее состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли подписание Путиным указа о смене руководства Генштаба
На Украине заявили о необходимости сотен миллиардов евро на восстановление
Пластический хирург показала свои операции в TikTok и лишилась лицензии
Экс-глава ЦРУ назвал цель Украины в борьбе США и России
«Одноклассники» раскрыли способы заработка на блоге
В Минздраве призвали не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий
На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС
Макрон рассказал об успехах МАГАТЭ на ЗАЭС
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
В Кремле рассказали о постоянном общении Путина и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.