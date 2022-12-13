Французского депутата осудили за пощечину жене

BFMTV: французского депутата Катенана осудили за пощечину жене

Французский депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Адриан Катенан получил условный срок за пощечину жене. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Депутата, являющегося правой рукой главы партии Жан-Люка Меланшона, суд приговорил к четырем месяцам условно, а также обязал выплатить компенсацию в размере двух тысяч евро.

«Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к жене, с которой он сейчас разводится», — передает канал. По данным BFMTV, Катенан в суде признался, что ударил жену после того, как она объявила ему о своем решении развестись.

Ранее сообщалось, что 69-летнего канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании.

