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16:53, 13 декабря 2022Мир

Французского депутата осудили за пощечину жене

BFMTV: французского депутата Катенана осудили за пощечину жене
Адриан Катенан

Адриан Катенан. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Адриан Катенан получил условный срок за пощечину жене. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Депутата, являющегося правой рукой главы партии Жан-Люка Меланшона, суд приговорил к четырем месяцам условно, а также обязал выплатить компенсацию в размере двух тысяч евро.

«Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к жене, с которой он сейчас разводится», — передает канал. По данным BFMTV, Катенан в суде признался, что ударил жену после того, как она объявила ему о своем решении развестись.

Ранее сообщалось, что 69-летнего канадско-американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании.

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Глеб Бажуткин
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