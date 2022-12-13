Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:57, 13 декабря 2022Бывший СССР

Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах

Арменпресс: Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Арменпресс».

Как уточнили в агентстве, в настоящий момент подробности случившегося не приводятся.

12 декабря сообщалось, что протестующие азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха, перекрыли Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией.

Позднее министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что попытки Баку перекрыть коридор являются проявлением «политики этнической чистки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области
Российский уголовник после ссоры зарезал односельчанина
Россиянка вовремя не обратилась к врачам и стала горбуньей
Темпы роста цен на жилье в России в 2021 и 2022 годах сравнили
Власти Латвии потребовали от «Дождя» разъяснений по визам сотрудников
Новый iPad провалил тест на прочность
Любимая страна для отдыха российских богачей стала дешевле
Названы три визуально омолаживающие женские стрижки
Певица Анна Седокова улетела из России
Назван новый клуб Марио Фернандеса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.