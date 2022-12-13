Арменпресс: Азербайджан перекрыл подачу газа в Карабах

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Арменпресс».

Как уточнили в агентстве, в настоящий момент подробности случившегося не приводятся.

12 декабря сообщалось, что протестующие азербайджанские экоактивисты, требующие прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха, перекрыли Лачинский коридор, связывающий регион с Арменией.

Позднее министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что попытки Баку перекрыть коридор являются проявлением «политики этнической чистки».