Цены на газ в США выросли на фоне приближающихся холодов

Цены на газ в США выросли на фоне прогнозов о приближении похолодания

В США цены на природный газ во вторник, 13 декабря, выросли, достигнув максимума за последние две недели на фоне прогнозов о приближающемся похолодании и увеличении потребности в отоплении, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что из-за изменения погодных условий в ближайшие недели запасы газа, находящиеся в подземных хранилищах страны, станут расходоваться быстрее обычного. Например, неделю назад запасы газа были на 1,6 процента ниже средних показателей за последние пять лет для зимы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто допустил, что в случае установления потолка цен на российский газ страна может пойти на уступки и внести изменения в долгосрочные контракты на продажу топлива Будапешту.