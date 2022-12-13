В России допустили изменение контрактов по поставкам газа из-за потолка цен

Глава МИД Венгрии: Новак допустил изменение контрактов по поставкам газа из-за потолка цен

Вице-премьер России Александр Новак в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто допустил, что в случае установления потолка цен на российский газ страна может пойти на уступки и внести изменения в долгосрочные контракты на продажу топлива Будапешту. Слова Новака Сийярто привел во время беседы с венгерскими журналистами, пишет РИА Новости.

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — передает его слова агентство.

Введение «динамического» потолка цен на газ было предложено Еврокомиссией 22 ноября. Согласно текущему проекту, механизм ограничения цены будет активироваться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд.

С тех пор идея подверглась широкой критике со стороны европейских правительств. Министр экологии Испании Тереза Рибера и министр климата и окружающей среды Польши Анна Мовска назвали предложение комиссии «шуткой», а многие другие страны заявили, что потолок цен в таком виде бесполезен и не будет использоваться в рыночных условиях. В связи с этим председательствующая в Совете Евросоюза (ЕС) Чехия подготовила поправки к предложениям Еврокомиссии — среди прочего, страна предложила снизить потолок цен с 275 до 220 евро за мегаватт-час (примерно с 3 до 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров).

На последней встрече министры энергетики стран Европейского союза не смогли согласовать предельную цену на газ. Члены блока планируют провести новую дискуссию 19 декабря.