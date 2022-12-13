МИД России понадеялся на создание газового хаба в Турции

Замглавы МИД России Грушко понадеялся на создание газового хаба в Турции

Москва надеется, что идея создания газового хаба в Турции будет реализована, поскольку это и в интересах производителей, и в интересах потребителей, особенно в условиях замедления зеленого перехода, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Опять же если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован», — добавил дипломат, не пояснив, кого имеет в виду. По его мнению, переход на зеленую энергетику на Западе не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалось «мечтателями безуглеродного мира».

Грушко считает, что газ будет оставаться главным источником энергии в течение многих лет. «Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий», — заключил он.

Проект газового хаба предложил президент России Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже начала подготовительные работы.