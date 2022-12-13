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18:40, 13 декабря 2022Ценности

Блогерша показала способ избавиться от густоты волос и озадачила подписчиков

Блогерша Клэр Эдвардс решила сделать волосы тоньше и отстригла их в домашних условиях

Кадр: TikTok / @theclairenecessities

Блогерша Клэр Эдвардс показала простой способ уменьшить объем волос в домашних условиях и озадачила подписчиков. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах героиня материала с никнеймом theclairenecessities, чей блог насчитывает более 150 тысяч человек, продемонстрировала длинные волосы русого оттенка. По словам Эдвардс, после недавнего рождения ребенка ее локоны стали слишком густыми, поэтому она решила самостоятельно сделать себе новую прическу.

Затем юзерша отстригла часть волос филировочными ножницами и расчесала их, чтобы окончательно избавиться от лишних прядей. «Я так сильно хочу тонкие шелковистые волосы», — подписала она видео.

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Подписчики удивились поступку девушки, о чем принялись писать в комментариях. «Тем временем я борюсь с выпадением волос», «Я просто не могу понять, зачем вы это сделали», «А я плачу, потому что у меня на голове три спагетти», «Это просто преступление», — возмутились они.

Ранее в декабре блогерша Кэт сделала окрашивание в салоне красоты и лишилась части волос. После процедуры она вернулась домой и обнаружила, что наполовину облысела. По ее мнению, парикмахер не проверила краситель на аллергическую реакцию.

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Екатерина Ештокина
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