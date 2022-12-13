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02:44, 13 декабря 2022Мир

Нидерланды заявили о готовности разместить в стране спецтрибунал по Украине

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о готовности разместить в Гааге трибунал по Украине

Фото: Unsplash

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил о готовности разместить в стране спецтрибунал по расследованию действий России на Украине. Об этом сообщает нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге», — указал он.

По словам голландского министра, трибуналу по Украине необходимы «широкая международная политическая поддержка и финансирование». При этом спецтрибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, считает Хукстра.

Ранее МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за якобы совершенных преступлений на Украине. По словам сотрудника внешнеполитического ведомства, Париж приступил к соответствующей работе совместно с иностранными партнерами.

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Кроме того, она предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами России, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег.

Марина Совина
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