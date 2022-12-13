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14:25, 13 декабря 2022Мир

В Европе решили свернуть дипотношения с Ираном из-за России

The Times of Israel: в Европе решили свернуть дипотношения с Ираном из-за России

Фото: WANA / Reuters

Дипломаты из нескольких стран Западной Европы решили свернуть сотрудничество со своими иранскими коллегами. Об этом пишет израильская газета The Times of Israel со ссылкой на радио Kan.

Издание не уточняет, какие именно европейские страны пошли на этот шаг. Отмечается, что дипломаты «наиболее влиятельных» стран Западной Европы сократили «почти до нуля» контакты с МИД Ирана в знак протеста против якобы осуществляемых Ираном поставок боевых беспилотников в Россию.

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Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель анонсировал очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами в стране и предполагаемых военных поставок в Россию.

14 ноября Евросоюз ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках БПЛА в Россию. Под ограничения попали подведомственные Корпусу стражей исламской революции компания Qods Aviation Industries и Аэрокосмические силы Ирана.

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Глеб Бажуткин
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