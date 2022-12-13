Глава Минобороны Индии подтвердил столкновение с силами КНР на границе страны

Министр обороны Индии Сингх сообщил о пресечении вторжения войск КНР на территорию страны

Индийские войска в ходе пограничного конфликта не позволили силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 9 декабря войти на территорию Индии. Об этом заявил глава Минобороны Индии Раджнат Сингх, пишет Reuters.

«Войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг», — подтвердил министр.

По его словам, между военными Индии и Китая произошел рукопашный бой. «Несколько солдат с обеих сторон были ранены в этой стычке», — отметил Сингх.

Этот конфликт между двумя странами стал первым после столкновений 16 июня 2020 года, когда 20 солдат индийской армии погибли в результате драк с применением камней и железных палок на спорной границе Индии и Китая. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты и получили при этом травмы. Перед этим индийские СМИ сообщали о 43 пострадавших китайцах (включая погибших и тяжелораненых). Стороны обвиняют друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

В том же году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин, принадлежавшие Индии.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.