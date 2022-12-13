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11:29, 13 декабря 2022Путешествия

Популярная пляжная страна упростила правила въезда для россиян

На Филиппинах запустили новую электронную упрощенную систему для туристов eTravel

Фото: unsplash

Департамент туризма Филиппин упростил правила въезда для иностранцев, в том числе россиян, запустив новую систему регистрации туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство департамента в России и СНГ.

Уточняется, что речь идет о новой системе eTravel, целью которой является упрощение ввода и сбора данных путешественников. Кроме того, иммиграционное бюро прекратило использование бумажных карт прибытия.

Теперь туристам перед посещением популярной пляжной страны необходимо зайти на сайт etravel.gov.ph, зарегистрироваться, заполнить электронную версию карты прибытия и предоставить ее при въезде на Филиппины для прохождения иммиграционного контроля.

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По словам министра туризма Кристина Фраско, упрощенная система обеспечит большую мобильность и удобство для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку.

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Валентина Процкова
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