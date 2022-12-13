В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине

Министр обороны Италии пообещал закончить поставки оружия Киеву при мирных переговорах

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал условие для прекращения поставок оружия Киеву. Его слова приводит агентство ANSA.

«Рано или поздно военная помощь [для Украины] должна закончиться. И она закончится, когда начнутся мирные переговоры», — пообещал он.

При этом глава ведомства отметил, что ни одна из сторон не хочет вести переговоры. По его мнению, для этого нужна авторитетная фигура, например, Европейский союз (ЕС) может сыграть роль посредника.

Ранее власти Франции анонсировали новую военную помощь украинской стороне. В частности, глава МИД страны Катрин Колонна заявила, что Париж направит Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО).