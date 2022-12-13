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17:31, 13 декабря 2022Мир

МИД Франции анонсировал новые поставки систем ПВО на Украину

Глава МИД Франции Колонна анонсировала новые поставки систем ПВО на Украину
Catherine Colonna

Catherine Colonna. Фото: Bernd Lauter / Globallookpress.com

Франция в скором времени поставит на Украину новую партию систем ПВО, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее цитирует РИА Новости.

«Часть систем противовоздушной обороны уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время», — анонсировала дипломат новые поставки вооружений Киеву.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить стране танки Leclerc.

В августе сообщалось, что после поставок Украине у Франции закончились самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Из-за этого жители страны якобы стали обвинять президента Эммануэля Макрона в том, что он «слишком увлекся поддержкой Киева».

В декабре экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, возглавляющий французское движение «Патриоты», назвал поставки оружия Киеву безумием. Он призвал остановить военную помощь Украине после сообщений о том, что она ведет к истощению французского арсенала.

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Глеб Бажуткин
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