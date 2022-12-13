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15:18, 13 декабря 2022Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за смерти женщины в полицейской камере

СКР возбудил дело из-за смерти 53-летней женщины в отделе полиции в Горно-Алтайске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Алтай следователи возбудили дело из-за смерти 53-летней женщины в отделе полиции в Горно-Алтайске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 328 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, в ноябре в сети появилась информация о смерти россиянки в камере для задержанных. На ее теле были обнаружены повреждения. Известно, что пьяная женщина поступила в отдел полиции в июле, там она скончалась из-за алкогольной кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечной недостаточностью. В МВД заявили, что ссадины и кровоподтеки, по заключению экспертизы, появились у погибшей за несколько дней до произошедшего.

Отмечается, что правоохранители вызывали скорую помощь для задержанной, но врачи не посчитали нужным госпитализировать ее и выдали справку об отсутствии противопоказаний для содержания ее в помещении отдела полиции.

Следователи проверят информацию и проведут проверку.

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Екатерина Власова
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