Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 13 декабря 2022Бывший СССР

В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о приближающемся поражении Украины из-за энергетики

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Удары по украинским объектам энергетики приближают поражение Киева. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера. (…) И, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — рассказал он.

Пушилин отметил, что из-за проблем с энергообъектами затрудняется коммуникация между подразделениями украинской армии. Также невозможна работа в полной мере ремонтных баз, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) чинят свою технику, добавил врио главы ДНР.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посчитал возможным полное отключение электроэнергии в стране. Кроме того, он подчеркнул, что ракетные удары России ставят огромные проблемы перед Украиной, для решения которых необходима невоенная помощь, в том числе генераторы и трансформаторы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Оценен шанс России вернуть лидерство в поставках газа в Евросоюз
Марочко заявил о саботаже приказов командования ВСУ со стороны украинцев
Раскрыта стоимость передержки питомца в новогоднюю ночь
Зеленского обвинили в использовании СБУ для сохранения власти
В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины
Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Названа идеальная поза для мягкого секса
Блогерша показала простой способ скрыть второй подбородок
Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы из-за денег
Директор российской школы провел урок химии и случайно отравил учеников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.