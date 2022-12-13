В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины
Удары по украинским объектам энергетики приближают поражение Киева. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера. (…) И, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — рассказал он.
Пушилин отметил, что из-за проблем с энергообъектами затрудняется коммуникация между подразделениями украинской армии. Также невозможна работа в полной мере ремонтных баз, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) чинят свою технику, добавил врио главы ДНР.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посчитал возможным полное отключение электроэнергии в стране. Кроме того, он подчеркнул, что ракетные удары России ставят огромные проблемы перед Украиной, для решения которых необходима невоенная помощь, в том числе генераторы и трансформаторы.