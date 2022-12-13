В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о приближающемся поражении Украины из-за энергетики

Удары по украинским объектам энергетики приближают поражение Киева. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера. (…) И, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — рассказал он.

Пушилин отметил, что из-за проблем с энергообъектами затрудняется коммуникация между подразделениями украинской армии. Также невозможна работа в полной мере ремонтных баз, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) чинят свою технику, добавил врио главы ДНР.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посчитал возможным полное отключение электроэнергии в стране. Кроме того, он подчеркнул, что ракетные удары России ставят огромные проблемы перед Украиной, для решения которых необходима невоенная помощь, в том числе генераторы и трансформаторы.