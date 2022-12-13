В российской воинской части детям выдали боевое оружие и бронежилеты

В Иркутской области детей отправили в воинскую часть, где им выдали бронежилеты и оружие

Администрация Голуметского сельского поселения в Иркутской области устроила экскурсию для сыновей и дочерей мобилизованных россиян — детей отвели в воинскую часть, где им выдали боевое оружие и бронежилеты с касками. Об этом сообщает глава муниципалитета Лариса Головкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению чиновницы, экскурсанты с интересом познакомились с устройством казармы и бытом военнослужащих, после чего попробовали солдатскую пищу.

«Первым пунктом мероприятия для маленьких голуметцев стал музей воинской славы, где была представлена экспозиция военной тематики, каски, котелки, пистолеты и многое другое (...) детворе показали боевое оружие и накормили ребят настоящим вкусным солдатским обедом», — сообщила Головкова.

Вторым пунктом экскурсии у детей значилась резиденция Деда Мороза, которая вызвала у них такие же эмоции.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудники Росгвардии провели для первоклассников одной из школ Советского района «урок безопасности» и дали детям подержать боевое оружие